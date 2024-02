Feronia: Bewerbungsfrist für Nachhaltigkeitspreis bis 10. Februar verlängert

Die OÖNachrichten vergeben gemeinsam mit der Oberbank und dem Land Oberösterreich den Preis für Nachhaltigkeit nach der Premiere im Vorjahr zum zweiten Mal. Ökologie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sollen mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden. Die Bewerbungsfrist wurde nun bis 10. Februar verlängert.

Bewerben können sich Unternehmen, Schulen, Vereine und Initiativen aus Oberösterreich. In folgenden vier Kategorien wird am 14. März jeweils ein Sieger prämiert: "Durch und durch nachhaltig", "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen", "Vielfalt der Nachhaltigkeit" und "Nachhaltig lernen und lehren".

In der ersten Kategorie hat sich der Schuhhersteller Think aus Kopfing beworben: "Für uns ist Nachhaltigkeit kein Trend, sondern eine grundsätzliche Haltung", sagt Geschäftsführer Christoph Mayer. Seit mehr als 30 Jahren bietet Think - eine Marke des österreichischen Schuhherstellers legero united - nachhaltige Qualitätsschuhe, produziert wird ausschließlich in Europa. Bis 2030 will das Unternehmen CO2-neutral sein, dafür wird an allen Standorten der Energie- und Ressourcenverbrauch minimiert. Zudem gibt es in der Werkstatt in Kopfing einen eigenen Reparaturservice, jährlich werden dort etwa tausend Paar Schuhe wieder erneuert.

Nachhaltige Schuhe von Think Bild: Think Schuhfabrik

Beworben hat sich auch der Anlagenbauer Infranorm aus Wels. Zu den Kunden des 2004 gegründeten Betriebs (mit 25 Mitarbeitern) zählen Oberösterreichs wichtigste Industrieunternehmen. Die Anlagen zur Hallenklimatisierung von Infranorm sparen bis zu 90 Prozent des Stromverbrauchs ein, dadurch werden neben den CO2-Emissionen auch die Betriebskosten erheblich reduziert. Die Anlage funktioniert nach dem Prinzip der Wasserverdunstung und ermöglicht den völligen Verzicht auf umweltbelastende Kältemittel.

Anlagenbauer Infranorm aus Wels Bild: Infranorm

Auch in der ehrenamtlich geführten Pfarrbücherei St. Johann am Walde spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Die Medien werden im regionalen Buchhandel gekauft. Mit dem Projekt "Firmen schenken Lesespaß" - Firmen aus der Umgebung bezahlen eine Jahreskarte für Volksschüler - wird allen Kindern ein kostenloser Zugang zu Bildung ermöglicht . Im März 2023 startete die kostenlose Saatgutbibliothek, damit soll das Bewusstsein für Selbstversorgung und gesunde Ernährung gestärkt werden. Interessierte erhalten ein Saatgutsäckchen, aus den angebauten Blüten und Früchten werden im Herbst Samen gewonnen, die dann wieder in die Bibliothek zurückgegeben werden.

Erste Erfolge der Saatgutbibliothek Bild: Pfarrbibliothek St. Johann am Walde

In der Kategorie "Nachhaltig lernen und lehren" ist die Landwirtschaftliche Fach- und Berufsschule Schlierbach dabei: Das vergangene Jahr stand im Zeichen des Schulprojekts "Flächenfraß stoppen, Ernährungssouveränität sichern". Die Schüler der 3. Klassen haben gemeinsam einen 40-seitigen Katalog rund um das Thema erarbeitet. Sie fordern unter anderem eine Änderung des Baurechts, Förderungen für die Verwendung von Naturbaustoffen und die Nutzung von Leerständen, bevor unberührte Flächen verbaut werden. Die Jugendlichen wandten sich mit ihrem Anliegen auch an Gemeinden und Landespolitiker.

Die Schüler setzen sich für Umwelt- und Klimaschutz ein. Bild: agrafoto.com, Hans-Peter Zwicklhuber © Hans-Peter Zwicklhuber

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner