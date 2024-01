Elke Ludewig: Sie hat den Überblick über das Klima und die Folgen der Erwärmung

Ihr Arbeitsplatz liegt auf 3106 Metern Seehöhe. Elke Ludewig leitet das Observatorium auf dem Hohen Sonnblick. Für den Feronia-Nachhaltigkeitspreis der OÖN konnte die Meteorologin als Jurorin gewonnen werden. OÖN: Wo findet sich die Klimaerwärmung in Ihren Daten? Elke Ludewig: Die Klimaerwärmung ist besonders in unseren Temperaturaufzeichnungen, in den Strahlungsdaten, bei den kryosphärischen Daten, also Messungen von Permafrost und Gletscher, sichtbar, und auch unsere Messungen der