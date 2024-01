Feronia: "Für gelebte Nachhaltigkeit brauchen wir jeden Einzelnen"

Das Solar-, Batterie- und Schweißtechnik-Unternehmen Fronius International gewann 2023 den oberösterreichischen Nachhaltigkeitspreis Feronia in der Kategorie "Durch und durch nachhaltig". Alles über die diesjährige Auflage des Preises lesen Sie hier: Feronia 2024: Der Preis für Nachhaltigkeit OÖN: Auf welche Dinge sind Sie besonders stolz, die Fronius in Sachen Nachhaltigkeit schon umgesetzt hat? Unser Konzern ist in Österreich schon sehr weit bei der Dekarbonisierung und produziert an den