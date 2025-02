Feronia: Endspurt mit vielen tollen Bewerbern

Die Bewerbungsfrist für den größten Nachhaltigkeitspreis des Landes, die Feronia, die OÖN, Oberbank und Land Oberösterreich vergeben, ist am Wochenende zu Ende gegangen. Mehr als 100 Einreichungen hat es in den vier Kategorien gegeben. Unter den Bewerbern ist zum Beispiel der Ranshofener Aluminiumkonzern Amag mit Vorstandschef Helmut Kaufmann: Das Unternehmen hat die größte Aufdach-PV-Anlage Österreichs in Betrieb und hat in der Kategorie "Durch und durch nachhaltig" eingereicht.

Die nachhaltige Gestaltung des Bier-Kreislaufs ist das Ziel des Stiegl-Guts Wildshut in St. Pantaleon (Bez. Braunau), das in derselben Kategorie dabei ist: Die Vollholzbrauerei wurde ohne Leim und Metallverbindungen errichtet, die Zutaten für die Produktion stammen zu 100 Prozent vom Gut. Ebenfalls "durch und durch nachhaltig" ist Eisenbeiss mit Geschäftsführerin Valborg Burgholzer-Kaiser: Das Ennser Familienunternehmen, spezialisiert auf Antriebslösungen für die Industrie, hat auf 100 Prozent Ökostrom und Fernwärme umgestellt, Parkplatzflächen entsiegelt und die Abfallprozesse optimiert.

Rund 180.000 Heizsysteme hat Ökofen, Spezialist für Pelletsheizungen und Wärmepumpen aus Niederkappel (Bez. Rohrbach) seit 1989 verkauft und damit laut eigenen Angaben 13 Millionen CO2 eingespart. Die Zentrale wird mit erneuerbarer Energie versorgt, so Geschäftsführer Stefan Ortner

Eine hochkarätig besetzte Jury wird in den kommenden Tagen die Bewerbungen sichten. Die Nominierten in den vier Kategorien werden am kommenden Samstag in den OÖN bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet am 20. März in der Oberbank in Linz statt. Alle Bewerber sind eingeladen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.