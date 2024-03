Feronia: Ein großes Fest für die Vorreiter der Nachhaltigkeit

Die in Mondsee lebende Künstlerin Christine Perseis hat die sanfte Göttin Feronia, die die Welt beschützt, auf unnachahmliche Weise in Bronze gegossen.

Strahlende Gesichter, tolle Stimmung: Mehr als 1000 Festgäste feierten am Donnerstagabend im Linzer Oberbank-Forum die Sieger in den vier Feronia-Kategorien. Der Nachhaltigkeitspreis wurde heuer zum zweiten Mal für klimabewusste und generationenübergreifend handelnde Unternehmen und Projekte vergeben.

Der Preis wurde in vier Kategorien vergeben. Die strahlenden Sieger sind:

Schachinger Logistik Holding GmbH in Hörsching ("durch und durch nachhaltig"), ein Pionier in seiner Branche

Hueck Folien GmbH, Baumgartenberg (nachhaltige Produkte und Dienstleistungen)

Kleinstadtbiotop Vöcklabruck – ein Verein zur Belebung der Innenstadt in der „Markthalle“ (Vielfalt der Nachhaltigkeit)

Volksschule 4 Wels-Pernau. In dieser Schule werden mehr als 300 Kinder in 17 Klassen in einer besonderen Weise in Richtung Nachhaltigkeit unterrichtet (Nachhaltig lernen und lehren).

Die hochkarätige Jury, der auch die Vorjahressieger angehörten, hatte die Qual der Wahl: Am Ende wurden aus den knapp 200 Einreichungen in vier Kategorien jeweils die sieben vielversprechendsten Bewerber nominiert und am Schluss die punktestärksten als Sieger bestimmt.

Die Gewinner bekamen jeweils 5000 Euro Preisgeld und ein Medienpaket der OÖNachrichten im Wert von 9000 Euro.

Der Jury gehörten neben OÖN und Oberbank an: Thomas Gaber (KPMG), Elke Ludewig (Sonnblick Observatorium), Janet Kuschert (Sindbad Holding), Heidrun Kopp (Inafina), Katharina Muner-Sammer (ÖGUT), Günther Reifer (Terra Institute), Nastassja Cernko (OeKB), die Vorjahressieger Katrin Helmberger (Fronius), Christian Beck (Beck Fastening) und Wolfgang Pfoser-Almer (WeFair).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.