Feronia: Der Preis für nachhaltige Firmen und Projekte

Als "die Blumenliebende" wird die altitalische und auch in Rom verehrte Göttin Feronia bezeichnet. Ihr Name steht für Frühling und Erde. Auch deshalb ist sie Namensgeberin für den Nachhaltigkeitspreis, den die OÖN und ihre Partner Oberbank und Land Oberösterreich heuer zum zweiten Mal vergeben. Bewerbungen sind von 13. Jänner bis einschließlich 3. Februar möglich, Details finden Sie auf nachrichten.at/feronia

Verliehen wird der Preis in vier Kategorien: In der ersten Kategorie "Durch und durch nachhaltig" werden Unternehmen gesucht, deren Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit basiert.

In der zweiten Kategorie, "Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen", geht es um nachhaltige Angebote und Alternativen für Kunden, Umwelt und Gesellschaft.

In der dritten Kategorie, "Vielfalt der Nachhaltigkeit", wird die bunte Vielfalt an gesellschaftlichem Engagement in Kultur, Kunst und im Vereinswesen in unserem Land ausgezeichnet.

In der vierten Kategorie, "Nachhaltig lernen und lehren", sollen Schul- und Klassenprojekte, die das Thema Nachhaltigkeit mit neuen Ideen für nächste Generationen aufbereiten, vor den Vorhang geholt werden. Auf die Sieger warten tolle Preise: Pro Kategorie gibt es 9000 Euro Medienvolumen bei den OÖN sowie 5000 Euro Preisgeld von der Oberbank.

