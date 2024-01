Feronia: Bio-Garnelen aus Wildenau

Garnelen in Bio-Qualität aus dem Innviertel? Nach jahrelangem Forschen und Probieren hat es der Maschinenbaumeister Andreas Aigner geschafft, in der Nähe von Eberschwang seine "White Tiger Garnelen" unter dem Firmennamen "Aigner X" wirtschaftlich, aber durch und durch nachhaltig in einem Salzwasserbecken zu erzeugen. Er hat sich damit beim oö. Nachhaltigkeitspreis Feronia beworben.

Die größte Herausforderung, sagt er, liege darin, ohne Antibiotika und Chemikalien auszukommen. Lieferketten gebe es bei ihm nicht, "alles, was wir benötigen, wird bei uns am Hof direkt erzeugt oder gefertigt", es geschehe auch keine Umweltzerstörung durch Bodenversalzung wie in vielen anderen Ländern. Kunden holen sich die Garnelen ab Hof, frischer geht es nicht. Die erzeugten Mengen sind noch nicht groß, Glück hat, wer ein paar der Meerestiere bekommt. Am Dienstag waren die Innviertler Garnelen im Onlineshop auf "ausverkauft" gesetzt.

Den Feronia-Preis haben die Oberösterreichischen Nachrichten gemeinsam mit der Oberbank und dem Land Oberösterreich ins Leben gerufen, um nachhaltige und klimabewusste Unternehmen, Initiativen, Schulen und Vereine aus Oberösterreich auszuzeichnen.

In vier Kategorien können die Einreichungen bis 3. Februar unter nachrichten.at/feronia erfolgen. Einreichschluss ist 3. Februar, die Auszeichnung bei der Gala in Linz am 14. März. Es winken in jeder Kategorie schöne Preise.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Feronia: Seien Sie unter den ersten Bewerbern Wer sind die nachhaltigsten Unternehmen, Schulen, Vereine und Projekte im Land? Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und der Oberbank verleihen die OÖN heuer zum zweiten Mal den Nachhaltigkeitspreis Feronia. "Der Feronia-Preis ist eine Auszeichnung für zukunftsfähige oder enkeltaugliche Ideen", sagt Ulrike Rubasch aus dem Wirtschaftsressort. Interessierte können sich noch bis 3. Februar bewerben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper