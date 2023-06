Fernwärme-Preise: Weniger als zehn Prozent Anstieg

Mittlerweile sehen die Anträge von Energie AG, Linz AG und Welser eww bei der Preisbehörde Erhöhungen von "unter 10 Prozent" vor, wie Konsumentenschutzlandesrat Stefan Kaineder, der auch Chef der Preisbehörde ist, am Donnerstag erklärte. Wie berichtet, hatte er angesichts der zuvor angekündigten Preissprünge eine Blockade angedroht. Man habe "teilweise sehr zäh" verhandelt. Die Erhöhungen seien nun "volkswirtschaftlich vertretbar", so Kaineder. Am Montag tagt die Preiskommission dazu.

