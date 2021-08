Gestern erfolgte der Spatenstich für ein Fernwärme-Projekt, das bis zu 20.000 Haushalte in mehreren Ansfeldner Stadtteilen mit Energie versorgen wird. 25 Megawatt Abwärme sollen genutzt werden. Projektpartner sind die Papierfabrik Nettingsdorf, die steirische Firma Bio-Energie und die Stadt Ansfelden – als Mitfinanziers sind Land und Bund an Bord, weil diverse Fördertöpfe angezapft werden. Unter anderem wird es 14 Prozent Investitionsprämie geben. In einer ersten Ausbaustufe werden 5000