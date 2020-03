"Ferien für Kredittilgung"

Die Bilanz 2019, die eigentlich Thema der gestern telefonisch abgehaltenen Pressekonferenz der Raiffeisenbank International (RBI) war, geriet in der Hintergrund. RBI-Chef Johann Strobl betonte vielmehr, dass man Kunden in der schweren Zeit unterstützen und Rückzahlungen von Krediten stunden werde. Strobl sprach von "Ferien für Kredittilgungen" für Kunden, die durch die im Kampf gegen die Virusausbreitung verordneten Einschränkungen in Zahlungsnot geraten. Er verwies dazu auch auf die vom Staat zugesagten Unterstützungen, um die Krisenfolgen abzufedern.

Der Banker hofft nach dem Krisenmodus auf eine Normalisierung der Lage im zweiten Halbjahr. Strobl sieht den aktuellen Schock "kurz, tief und hoffentlich rasch vorbei". Heuer geht er von einer schweren Rezession aus, mit entsprechenden Folgen für das Kreditgeschäft. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 lag die Quote der notleidenden Kredite im RBI-Konzern mit 2,1 Prozent so niedrig wie nie zuvor.

In der RBI arbeiten zurzeit 93 Prozent der Belegschaft von daheim aus. Die Kantinen sind zu, die in den Büros verbliebenen Beschäftigten erhalten Lunchpakete.