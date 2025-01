Fensterhersteller Internorm erweitert Geschäftsführung

Das gab Internorm am Mittwoch in einer Presseaussendung bekannt. Walluschnig, ein 55-jähriger Oberösterreicher, verantwortet seit Jänner die Bereiche Produktentwicklung, Innovation und Services. Er ist seit fast 25 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Unternehmen tätig.

Teil der Geschäftsführung sind auch Johann Brandstetter (Vertrieb und Marketing), Markus Dietachmair (Controlling und Abwicklung) und Martin Weinrotter (Produktion und Beschaffung).

Thomas Walluschnig, Internorm-Geschäftsführung Bild: Internorm

Internorm-Miteigentümer und Unternehmenssprecher Christian Klinger sagt: "Mit unseren vier Geschäftsführern sehen wir uns sehr gut für die Weiterentwicklung der Marke Internorm und die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt."

Bei Internorm arbeiten 2107 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente). Es gibt drei Produktionswerke in Traun, Sarleinsbach und Lannach.

