Bei der thermischen Sanierung von Gebäuden fehlt es derzeit weniger am Geld als vielmehr an den Fachkräften, die diese durchführen könnten. Die Fenstererzeuger haben jetzt eine Initiative gesetzt, um einen neuen Lehrberuf zu bekommen: einen Bauelemente-Spezialisten, so der Arbeitstitel. Dieser soll speziell den Bereich Fenster und Türen, aber auch Sonnenschutz bis hin zur Integration von Fenstern in Smart-Home-Systeme abdecken. "Jammern über den Fachkräftemangel allein bringt nichts.