Familienbetrieb Kaun: Fenster zum Erfolg und Antiquitäten als Leidenschaft

Sanierung war schon immer unser Spezialgebiet. Das hat sich genauso bewährt wie der Umstand, dass wir ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen haben", sagt Ulrike Reischl-Kaun. Die Unternehmerin führt seit 25 Jahren den Familienbetrieb Kaun in St. Florian. Von einer großen Krise am Bau, die zahlreiche Firmen ins Wanken brachte, was bei einigen auch in der Insolvenz endete, ist bei Kaun nichts zu spüren. Vorgezeichnet war die Erfolgsgeschichte nicht, allerdings ziemlich gut