Feilschen bei Lohnrunden

Die Frühjahrslohnrunden nehmen in mehreren Branchen Fahrt auf. Am Montag beginnen die Verhandlungen für rund 100.000 Beschäftigte des Baugewerbes.

Die Gewerkschaft GBH erwartet "faire und offene Verhandlungen auf Augenhöhe", hieß es gestern in einer Aussendung. Mit Kritik an der Regierung sparen die Arbeitnehmervertreter nicht. "Leider hat die Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung versagt. Während die Teuerung in anderen EU-Staaten erfolgreich bekämpft wurde, steigen die Kosten in Österreich weiter", sagte GBH-Verhandlungsleiter Josef Muchitsch. Nun liege es an den Bausozialpartnern, Verantwortung für die Beschäftigten zu übernehmen. Die Vorzeichen für einen "fairen Abschluss" im Baugewerbe stünden aber positiv.

Verfahren ist die Situation hingegen bei den Speditions- und Lagereibetrieben. Für die rund 25.000 Beschäftigten der Branche ist den Sozialpartnern noch kein Abschluss gelungen. Die Verhandlungen wurden nach der dritten Runde unterbrochen, gab die Gewerkschaft vida gestern bekannt.

Die Arbeitnehmervertreter sind mit dem Angebot der Arbeitgeber unzufrieden, weil es unter der rollierenden Jahresinflation von 8,6 Prozent liege. Die Arbeitgeber hatten 6,65 Prozent mehr Lohn und eine Teuerungsprämie von 600 Euro in Kombination mit Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Wochenstunden ab Oktober geboten. Die Gewerkschaft fordert eine Inflationsabgeltung und eine Reallohnerhöhung. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 11. April.

