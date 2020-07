Fehlendes Eigenkapital: Im Herbst droht eine große Insolvenzwelle

Im Herbst drohe eine Pleitewelle, weil die Klein- und Mittelunternehmen in Österreich im Schnitt eine zu geringe Eigenkapitalausstattung hätten und weil dann diverse Stundungen aus der Coronazeit, etwa für Finanz- und Sozialabgaben, auslaufen, sagte vor wenigen Tagen der Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), Christoph Badelt.

Die Botschaft scheint angekommen zu sein. Sowohl Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck als auch Finanzminister Gernot Blümel versprachen diese Woche, sich dieses Themas anzunehmen und über den Sommer "konkrete Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung" zu setzen, wie es gestern in einer Aussendung des Finanzministers hieß.

Jede fünfte Firma überschuldet

Im internationalen Vergleich würden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Eigenkapitalquote hinterherhinken. "22 Prozent der österreichischen KMU sind überschuldet", heißt es in der Aussendung von Finanzminister Blümel. Zudem erschwere die starke Fremdfinanzierung den Handlungsspielraum und die Kreditaufnahme in Krisenzeiten. Schon jetzt finanzierten Kleinstbetriebe 39 Prozent ihres Vermögens durch Bankkredite. Bei Großbetrieben seien es acht Prozent. Zum Vergleich: In der Schweiz finanzierten sich fast zwei Drittel der Unternehmen ausschließlich über Eigenkapital.

Bei einer Diskussion mit Experten, die vorgestern im Finanzministerium stattfand, habe bei allen Teilnehmern das Modell fiktiver Eigenkapitalzinsen großen Anklang gefunden, heißt es in der Aussendung.

Eine steuerrechtliche Gleichstellung von Eigen- und Fremdkapital ist eine langjährige Forderung der Wirtschaftskammer. Aus Sicht von Michaela Keplinger-Mitterlehner, Spartenobfrau der Banken in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, sei das eine Möglichkeit, die Eigenkapitalbildung zu stärken. Mittelfristig brauche es aber "ein Bündel" von Maßnahmen, etwa auch, dass nicht entnommene Gewinne nicht mehr besteuert werden.

Wolle man die Eigenkapitalbasis vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen stärken, dann sei die Diskussion über eine Vermögenssteuer aber "extrem kontraproduktiv", sagte Keplinger-Mitterlehner im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Freibetrag für Beteiligungen

Christiane Holzinger, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft, schlägt vor, dass private Investoren Beteiligungen an Start-ups und jungen Unternehmen eingehen sollen und diese Beteiligung bis zu einer Höhe von 100.000 Euro als Freibetrag über fünf Jahre steuerlich absetzen können.

Auch Crowdfunding sieht Holzinger als Möglichkeit, dass Sparer und Unternehmer direkt zusammenfinden. Die Beteiligung an einem Unternehmen, das man aus der Nachbarschaft kennt, könnte ein erster Schritt sein, um Geld privater Investoren zur Eigenkapitalbildung zu nützen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at