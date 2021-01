Fehlende Wintersaison treibt Arbeitslosenzahl in die Höhe

520.919 Personen waren im Dezember arbeitslos gemeldet oder in Schulung, das sind um 113.047 mehr als vor einem Jahr, teilte das Arbeitsmarktservice mit. Erstmals gibt es im Winter 2020/2021 mehr als 500.000 Arbeitslose. Daneben stehen 417.113 Personen in Kurzarbeit, das ist ein Anstieg zum Vormonat um 140.000.

Der coronabedingte Höchststand war Mitte April mit 588.000 Jobsuchenden erreicht worden. Die Arbeitslosenquote belief sich im Dezember in Österreich laut Arbeitsmarktservice (AMS) auf 11 Prozent, das war um 2,5 Prozentpunkte höher als im Dezember 2019.

"Ende Dezember 2020 zeigt der fehlende Saisonstart im Wintertourismus deutliche Auswirkungen auf die krisenbedingte Arbeitslosigkeit", so Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Montag in einer Aussendung. "Gemeinsam mit den saisonalen Effekten im Bau, die sich im üblichen Rahmen bewegen, ist die Situation am Arbeitsmarkt derzeit enorm herausfordernd", sagte die Arbeitsministerin.

Oberösterreich schlug sich im Gesamtjahr am besten

Die Arbeitslosenquote betrug in Oberösterreich im Dezember 7,3% (Österreichschnitt: 11,0%), was einem Anstieg von 1,2 Prozentpunkten entspricht. Dennoch wies Oberösterreich mit 6,5% im Gesamtjahr 2020 die niedrigste Arbeitslosenquote aller österreichischen Bundesländer auf. Die Quote war damit um 1,7 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Bundesweit betrug die Arbeitslosenquote 9,9% und lag damit um 2,5%-Punkte über dem Vorjahreswert.

