Fed-Direktor Waller dämpft Zinssenkungsfantasie: "Nichts überstürzen"

Das Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent sei in "greifbarer Nähe", sagte er am Dienstag bei einem von der Washingtoner Denkfabrik Brookings Institution organisierten Online-Auftritt. Dennoch müssten Änderungen des geldpolitischen Kurses "sorgfältig abgestimmt" werden. Es dürfe "nicht überstürzt" gehandelt werden.

Er dämpfte damit Markterwartungen, wonach es bereits im März zu einer geldpolitischen Lockerung kommen könnte. An den Terminmärkten wurde die Wahrscheinlichkeit dafür nach der Rede auf weniger als 60 Prozent geschätzt, davor waren es noch mehr als 70 Prozent gewesen.

"Methodisch und sorgsam"

Die Fed müsse sichergehen, dass die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Inflation gebannt sei, betonte Waller. Unabhängig davon, wann die Zinssenkung kommen werde, müsse sie "methodisch und sorgsam" angegangen werden. Da Konjunktur und Arbeitsmarkt in einem guten Zustand seien, gebe es keinen Grund, die Zinsen so schnell und umfassend zu senken, wie dies früher - etwa in Krisenzeiten - der Fall gewesen sei.

Die US-Zentralbank Federal Reserve, die stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll, will die zuletzt auf 3,4 Prozent gestiegene Jahresteuerungsrate nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von 2,0 Prozent steuern. Sie tastete die Leitzinsen zuletzt auf drei Sitzungen in Folge nicht an, nachdem sie die Geldpolitik zuvor kräftig gestrafft hatte. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass sie auch Ende des Monats noch stillhalten wird.

Gute Argumente für Lockerung?

Die US-Notenbankerin Loretta Mester hatte jüngst betont, sie halte es noch für zu früh, im März eine Zinssenkung anzugehen. Waller hatte dieses Thema bereits Ende November und damit früher als andere Fed-Führungsmitglieder aufs Tapet gebracht. Es gebe gute ökonomische Argumente für eine geldpolitische Lockerung, falls die Inflation noch weitere Monate zurückgehe, sagte er damals und löste damit Zinssenkungsfantasien aus.

Die US-Währungshüter machten mit ihrem Zinsausblick im Dezember klar, dass sie nach den zurückliegenden, teils aggressiven geldpolitischen Zinserhöhungen 2024 wieder nach unten wollen - und zwar um voraussichtlich 0,75 Prozentpunkte. Niemand aus der Fed-Führungsetage sieht Ende 2024 ein höheres Zinsniveau als jetzt, das die Notenbank zuletzt in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent hielt.

