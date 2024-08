USA: Fed-Chef Jerome Powell kündigt Zinssenkung an

In einer Rede auf dem Nationalbankforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming gab US-Zentralbankchef Jerome Powell den Finanzmärkten am Freitag das ersehnte Signal für eine Zinswende im September. "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen", sagte der Chef der Fed, wie die Zentralbank in den USA genannt wird. Die Richtung sei klar, fügte er mit Blick auf eine Lockerung hinzu. Timing und Tempo der Zinssenkungen würden von den einlaufenden Daten, dem Ausblick und der Risikoabwägung abhängen.

Die US-Währungshüter hatten bereits im Juli über eine Senkung des Leitzinses beraten, den sie seit über einem Jahr in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten. Sie scheuten zwar noch vor dem Schritt nach unten zurück, fassten jedoch eine Senkung konkret ins Auge. Eine Mehrheit der jüngst von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen geht davon aus, dass der Leitzins am 18. September um einen viertel Prozentpunkt gesenkt wird: Weitere Schritte nach unten könnten im November und Dezember folgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper