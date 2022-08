Fed-Chef bleibt beim harten Kurs gegen die Inflation

Die US-Notenbank Fed hat im Kampf gegen die Inflation weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Die Wiederherstellung der Preisstabilität wird wahrscheinlich die Fortsetzung einer restriktiven Geldpolitik für einige Zeit notwendig machen", sagte der Vorsitzende der Notenbank, Jerome Powell, gestern bei seiner mit Spannung erwarteten Rede bei der Notenbankkonferenz von Jackson Hole.

Es spreche die historische Erfahrung dagegen, die Geldpolitik zu früh zu lockern, sagte Powell, gab jedoch keine klaren Signale für die nächste Zinssitzung der Notenbank. "Unsere Entscheidung auf der September-Sitzung wird von der Gesamtheit der eingehenden Daten und den sich entwickelnden Aussichten abhängen", sagte der Fed-Chef. Es könnte jedoch ein erneut "außergewöhnlich großer" Zinsschritt notwendig werden.

Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins auf der jüngsten Sitzung im Juli um 0,75 Prozentpunkte auf 2,25 bis 2,5 Prozent angehoben. Es war die vierte Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie und der zweite Anstieg in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Der Grund für das entschlossene Handeln der Notenbank ist die sehr hohe Inflation. Die Jahresrate hatte im Juli bei 8,5 Prozent gelegen. Die Fed strebt eine Rate von zwei Prozent an.

An den internationalen Börsen kam die Rede Powells nicht gut an. Der österreichische Leitindex ATX verlor zum Börsenschluss hin 1,33 Prozent, nachdem er im Verlauf des gestrigen Handelstages im Plus war. Auch die US-Börsen verloren teilweise deutlich. "Wir erwarten weiterhin, dass die Fed die Leitzinsen in diesem Jahr von jetzt 2,50 Prozent noch bis auf vier Prozent anhebt. Die starke Straffung der Geldpolitik dürfte nächstes Jahr aber eine Rezession auslösen", schrieb gestern Christoph Balz von der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Auch die vor der Rede veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren nicht gerade vielversprechend. Die Verbraucher steigerten ihre Ausgaben im Juli nur um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Im Juni gab es einen Zuwachs von einem Prozent.

Offenbar ist die Fed gewillt, den Kampf gegen die Inflation mit allen Mitteln fortzusetzen, ohne Rücksicht auf die US-Konjunktur. Fed-Chef Powell scheint eine Rezession in Kauf zu nehmen.