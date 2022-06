Fast Vollbeschäftigung: Auch nach langer Arbeitslosigkeit zurück im Job

Mit 3,4 Prozent weist Oberösterreich bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote aus. So wie im Bund, wo der Ballungsraum in Wien die höchste Arbeitslosigkeit ausweist, ist es auch in Oberösterreich: Nur Linz und Steyr kommen noch auf mehr als fünf Prozent. Die anderen Arbeitsmarktbezirke (siehe oben) haben Vollbeschäftigung – was die Suche nach zusätzlichem Personal schwierig macht.