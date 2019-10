Fast jeder zweite Patentantrag kommt aus China

Dabei ist Asien die treibende Kraft. Fast die Hälfte (46,4 Prozent) wurde in China registriert, zwei Drittel in Asien. In Europa gingen nur noch elf Prozent der weltweiten Patentanträge ein. Vor zehn Jahren waren es noch 18 Prozent.

Umgelegt auf die Wirtschaftsleistung gab es in Südkorea mit 8561 Patenten pro 100 Milliarden Dollar (90 Milliarden Euro) BIP die meisten Anträge. Dahinter folgt schon China mit 6183 vor Japan mit 5101. Österreich liegt in diesem Vergleich mit 1052 Patenten auf Rang zwölf.

Nur 9,4 Prozent der Anträge stammen in Österreich von Frauen, in China sind es 29 Prozent, in Südkorea 27 Prozent und in Spanien 24,4 Prozent.