Fast doppelt so viele Buben wie Mädchen beginnen eine Lehre

48 Prozent der Unter-18-Jährigen und damit fast die Hälfte aller Jugendlichen entscheidet sich für eine Lehrausbildung. Konkret haben 7121 junge Menschen 2022 eine Lehre begonnen, das ist ein Plus von 6,8 Prozent im Vorjahresvergleich und es sind auch mehr Lehrlinge im ersten Lehrjahr als vor Ausbruch der Pandemie 2019: Diese Zahlen gaben die Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, Doris Hummer, und Eva-Maria Schupfer, Leiterin der Abteilung Bildungspolitik in der WKOÖ, heute, Mittwoch, bei einem Pressegespräch in Linz bekannt. Hummer zeigte sich über die Entwicklung erfreut: „Oberösterreich ist nach wie vor das Lehrlings-Bundesland Nummer eins.“ Auf Oberösterreich würden 16 Prozent der Bevölkerung, aber 21 Prozent der Lehrlinge entfallen. Insgesamt gibt es in Oberösterreich 22.743 Lehrlinge.

Den größten Anstieg verzeichnete die Sparte Industrie mit einem Plus von 204 Lehrlingen. Nach coronabedingt schwierigen Jahren geht es auch im Tourismus wieder deutlich bergauf (plus 108).

Allerdings entscheiden sich nach wie vor deutlich mehr Buben (4533) als Mädchen (2588) für eine duale Ausbildung. Bei den Mädchen sieht Hummer auch noch Potenzial: Sie sollen vor allem durch die Duale Akademie angesprochen werden, die es AHS-Maturanten und Studienabbrechern ermöglicht, eine verkürzte Lehre zu machen. Dazu kommt, dass es von der Applikationsentwicklung bis zur Entspannungstechnik zwar mehr als 200 unterschiedliche Lehrberufe gibt, ein Großteil der Mädchen, die eine Lehre machen, sich nach wie vor für wenige traditionelle Berufe entscheiden: 33 Prozent machen eine Lehre im Einzelhandel, 24 Prozent eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Am drittbeliebtesten ist die Ausbildung zur Friseurin/Stylistin (acht Prozent).

Mit den Bemühungen, die Lehre für Mädchen noch attraktiver zu machen, soll auch der enorme Bedarf an Auszubildenden gedeckt werden: Einer Umfrage der WKOÖ zufolge haben 80 Prozent der Betriebe Probleme, ausreichend Arbeitskräfte zu finden. Das Verhältnis von Lehrstellensuchenden und offenen Stellen ist in Oberösterreich zudem eklatant: Zahlen des Arbeitsmarktservice zufolge kommen auf einen Suchenden vier offene Lehrstellen

Ein weiterer Ansatz, um diese Lücke zu schließen, ist laut Hummer die Erweiterung der Rot-Weiß-Rot-Karte: Diese ist dazu gedacht, Fachkräfte aus Drittstaaten nach Österreich zu holen, und soll laut Hummer auch auf volljährige Lehrlinge ausgeweitet werden: „Diese sollen in Oberösterreich eine Lehre in einem Mangelberuf machen dürfen.“

