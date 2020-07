Fast die gesamte Branche zahlt für Bank Mattersburg

Bezahlen müssen das letztlich alle anderen Banken. Oder vielmehr: fast alle. Denn es gibt in Österreich zwei Systeme der Einlagensicherung: die Einlagensicherung Austria (ESA) und die Haftungsgesellschaft von Erste Bank und Sparkassen. Letztere ist nicht unmittelbar von der Schließung der burgenländischen Skandalbank betroffen, weil sie vor einigen Jahren als Alternative zur ESA konzipiert wurde. In der ESA sind alle anderen Banken mit österreichischer Konzession vertreten. Sie müssen Prämien in die Einlagensicherung einzahlen. Zumindest bis zum Jahr 2024.

Geregelt ist das in einem Gesetz aus dem Jahr 2015. Es soll verhindern, dass der Steuerzahler direkt für Schäden aus Bankenpleiten aufkommen muss.

Geschädigte Wohnbaufirmen

Auf den meisten Sparbüchern der Bank liegen weniger als 100.000 Euro. Mehr haben nur größere Firmen wie etwa die börsenotierte Frequentis gebunkert. Zum Teil gegen Zinsen, die über dem Marktniveau liegen.

Auch die der Stadt Wien zuzurechnende Wohnungsgesellschaft Gesiba zählt zu den geschädigten Anlegern. Sie gab am Dienstag bekannt, dass sie einen Ausfall von 17,5 Millionen Euro befürchte. Die Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Heimstätte GmbH (EGW) aus dem Umfeld der Vienna Insurance Group (VIG) rechnet mit 30 Millionen Euro Verlust.

Staatsanwaltschaft antwortet

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat nun auch dazu Stellung genommen, dass die Finanzmarktaufsicht schon 2015 eine Anzeige gegen die Commerzialbank wegen Untreueverdachts eingebracht hat. Damals sei es um einen sechsstelligen Betrag für Partizipationskapital gegangen. Damals sei kein Schädigungsvorsatz oder eine Schädigung erkennbar gewesen.

