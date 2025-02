Fast 400 Millionen Pakete österreichweit im Vorjahr zugestellt

Der Paketmarkt ist 2024 um 7,9 Prozent auf 397 Millionen Stück gewachsen. Angetrieben worden sei er von chinesischen Onlinehändlern, gab der Marktforscher Branchenradar am Mittwoch bekannt.

Er verweist auf Berechnungen der EU-Kommission, wonach sich in der Europäischen Union das Paketvolumen aus China seit 2023 mehr als verdreifacht hat. Teile man diese Stückzahl nach dem Bevölkerungsschlüssel auf, würden auf Österreich mehr als 80 Millionen Pakete aus dem Reich der Mitte entfallen.

Zahlen zu Österreich seien schwer darstellbar, da Sendungen aus China für österreichische Empfänger in der Regel in Ungarn konsolidiert würden. Auffällig sei jedenfalls, dass die Zuwächse am heimischen Markt ausschließlich aus dem Endkundengeschäft stammten. Das Versenden zwischen Unternehmen stagniere hingegen, hieß es von Branchenradar.

