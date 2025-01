Fast 200.000 Privatkonkurse in den vergangenen 30 Jahren

Entschuldung in wenigen Jahren statt Last für ein ganzes Leben: Das war Ziel des 1995 eingeführten Privatkonkurses, offiziell "gerichtliches Schuldenregulierungsverfahren". "Es ist ein Erfolgsmodell, aber es gibt Nachbesserungsbedarf", sagt Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen mit Sitz in Linz.