Faserhersteller Lenzing setzt die Dividende aus

„Die Lenzing AG geht für das Geschäftsjahr 2023 unter der Voraussetzung einer weiteren Markterholung im laufenden Geschäftsjahr von einem Ebitda in der Bandbreite von 320 bis 420 Millionen Euro aus“, gab das börsenotierte Unternehmen heute, Mittwoch, in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt.

Eine Umsetzung der bestehenden Dividendenpolitik von mindestens 4,50 Euro je Aktie sehe der Vorstand „auf dieser Basis für das Geschäftsjahr 2023 nicht geboten“, heißt es. Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen im August 2022 hatte sich das Unternehmen noch ehrgeizige Ziele gesetzt. Damals war von einer Dividende (Gewinnbeteiligung der Aktionäre) von mindestens 4,50 Euro je Aktie ab 2023 die Rede. 2021 waren es 4,35 Euro gewesen.

Der Faserhersteller beschäftigt weltweit 8000 Mitarbeiter an neun Standorten. Im ersten Halbjahr 2022 lag der Umsatz bei 1,29 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug 189 Millionen Euro. Stark gestiegene Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik belasten Lenzing.

Mehrheitsaktionär der Lenzing ist die B&C Privatstiftung, die auch an Aluminiumkonzern Amag und am Industriezulieferer Semperit die Mehrheit hält. An Lenzing hält B&C 52,25 Prozent. 6,97 Prozent der Aktien gehören der Goldman Sachs Group, 40,78 Prozent sind in Streubesitz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner