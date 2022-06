Familienunternehmen Fronius sucht fast 2000 neue Mitarbeiter

„Wir sind ein rasantes Wachstum gewohnt, aber dass die Nachfrage in den vergangenen ein, zwei Jahren so massiv angezogen hat, damit hätten wir nicht gerechnet“, sagte Martin Hackl, Marketing- und Vertriebsleiter der Solarsparte bei Fronius, heute, Montag, bei einem Pressegespräch. Gemeinsam mit der geschäftsführenden Gesellschafterin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß und dem operativen Geschäftsführer Thomas Herndler skizzierte er die Entwicklung des jüngsten Geschäftsbereichs in der Unternehmensgruppe, der maßgeblich für das Wachstum verantwortlich zeichnet.

510.000 Wechselrichter will das Familienunternehmen mit Zentrale in Pettenbach und weiteren Standorten in Wels, Thalheim, Steinhaus und Sattledt heuer fertigen und absetzen. „In der Anfangsphase wurden wir als grüne Spinner bezeichnet und haben ein bis zwei Wechselrichter in der Woche gefertigt“, erinnert sich Engelbrechtsmüller-Strauß. Mittlerweile seien weltweit 3,5 Millionen Wechselrichter aus Oberösterreich in Betrieb.

Die Solarsparte trägt 53 Prozent zum Umsatz von Fronius bei. Auf die Schweißtechnik-Sparte entfallen 43 Prozent, auf die wesentlich kleinere Sparte der Batterieladesysteme vier Prozent. Das einstige „Sorgenkind“ plagen nun sogar Wachstumsschmerzen. Denn um die Nachfrage zu stemmen, sucht Fronius weltweit heuer und im kommenden Jahr fast 1900 Beschäftigte, bestätigt die Chefin. Derzeit arbeiten 6100 Beschäftigte weltweit bei Fronius.

Von den heuer investierten 187 Millionen Euro fließen 160 Millionen nach Österreich - und davon wiederum der Großteil in den Ausbau in Sattledt. Ende Juni will das Familienunternehmen den neuen Fertigungs- und Logistikstandort fertigstellen, Mitte August beziehen. Die Nutzfläche von derzeit 41.000 Quadratmeter wurde um 28.000 ergänzt, ein neues, vollautomatisiertes Hochregallager bietet Platz für 7000 Paletten und 12.500 Kleinteile-Behälter. Um auch neue Mitarbeiter ins Unternehmen zu locken, soll es in der Fertigung ab Herbst flexiblere Arbeitszeitmodelle geben.