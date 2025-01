Familienunternehmen aus dem Hausruckviertel schafft 200 Arbeitsplätze

Während andere Unternehmen im Land den Sparstift ansetzen, ist die Gföllner-Gruppe auf Wachstumskurs. Das Familienunternehmen aus Sankt Georgen bei Grieskirchen schafft 200 neue Arbeitsplätze. Das kündigte Gföllner am Donnerstagabend an.

Das Unternehmen profitiert vor allem vom globalen Trend zur Elektrifizierung, der steigenden Nachfrage nach Stromerzeugung und dem Fortschritt bei künstlicher Intelligenz. Die von Gföllner konstruierten, gebauten und installierten Module, Container genannt, sind bis zu 25 Meter lang, bis zu 100 Tonnen schwer und ähneln komplexen Maschinen bzw. technischen Gebäuden. Sie werden mit Löschanlagen und Klimatisierung ausgestattet und sind transportabel. Solche Container kommen in chilenischen Kupferminen (als elektrischer Betriebsraum) ebenso zum Einsatz wie als Stromversorger und Ausfalllösung bei Datencentern. Auch im Fahrzeugbau ist Gföllner tätig: Produziert werden Lkw-Aufbauten, Sattelanhänger und Abrollcontainer.

Neues Werk in den USA

Um die Nachfrage zu stemmen, plant Gföllner ein neues Werk in den USA und den Ausbau der bestehenden Fertigungskapazitäten. Derzeit sind 650 Mitarbeiter an Standorten in Grieskirchen, Weibern und Rozvadov in Tschechien tätig. 70 Prozent der Produkte gehen in den Export.

Geschäftsführer und Miteigentümer Karl Pühretmair Bild: NIK_FLEISCHMANN

Der Umsatz stieg in den vergangenen Jahren stark. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende Jänner) waren es 75 Millionen Euro, für das Geschäftsjahr 2024/25 werden laut Firmenbuch 95 Millionen Euro erwartet. Gföllner wurde 1895 gegründet.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner