Linzer Familienbetrieb Wolf feiert 50-jähriges Jubiläum

Im Jahr 1974 erwarb der Kfz-Mechaniker Anton Ebner die Handelslizenz für Wolf-Produkte aus Bayern und baute die Firma für Heizungs- und Lüftungstechnik in Linz auf. Seit 2022 führt seine Enkelin Samantha Stangl das Unternehmen, neuer Co-Geschäftsführer ist seit Juli Martin Kloboucnik.

Für die Firma arbeiten heute 125 Mitarbeiter, es gibt Standorte in Wien, Graz und Klagenfurt. In der Zentrale im Linzer Süden wurde am Dienstag das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Hauseigene Kühl-und Lüftungstechnik machten die hochsommerlichen Temperaturen erträglich.

Die Referenzen von Wolf können sich sehen lassen: Große Lüftungsanlagen sind etwa im Wiener Belvedere, der Staatsoper oder in Fußballstadien (Rapid Wien oder Blau-Weiß-Linz) verbaut. Im Lüftungsbereich hat Wolf in Österreich einen Marktanteil von 25 Prozent.

Zum Firmenjubiläum gratulierten auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), die Linzer Bürgermeisterin Karin Hörzing (SP), VP-Staatssekretärin Claudia Plakolm und Klaus Schobesberger, Bezirksstellenobmann für die Stadt Linz bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner