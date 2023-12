Familienbetrieb malt trotz Baukrise ein positives Bild

In der Baubranche und in verwandten Gewerben stöhnen die Unternehmen unter Auftragsmangel und sinkenden Umsätzen. Aus einem Familienunternehmen in Sankt Florian bei Linz sind dagegen keine Klagen zu vernehmen. "Wir profitieren davon, dass bei der Wohnraumsanierung die Nachfrage nicht rückläufig ist und die Verschönerung immer Saison hat. Die Umsatzrückgänge sind nicht nennenswert", sagt Juniorchef Jeremy Schuller.