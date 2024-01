Fallende Preise in China: Notenbank könnte sich einschalten

China steckt in einer für die Konjunktur schädlichen Deflation fest. Die Verbraucherpreise fielen vor der Jahreswende den dritten Monat in Folge – und zwar um 0,3 Prozent. Die Inlandsnachfrage ist schwach, die Krise des Immobiliensektors belastet die Wirtschaft. Auch die Exporte sind 2023 zurückgegangen. Beobachter gehen davon aus, dass Regierung und Notenbank kurzfristig Maßnahmen setzen, um die Nachfrage anzukurbeln. So könnten schon am Montag die Kreditkosten für mittelfristige Kreditspritzen gesenkt werden.

