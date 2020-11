Ich verstehe den Zorn auf das, was da passiert ist", sagt Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich und Aufsichtsratsvorsitzender der Einlagensicherung Austria GmbH (ESA). Genau dieser bläst momentan viel Wind entgegen, muss sie doch den Banken vorschreiben, heuer noch 270 Millionen Euro in den Sicherungsfonds für die Spareinlagen einzuzahlen. Der Kriminalfall der Commerzialbank Mattersburg macht das notwendig.