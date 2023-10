Faires Österreich? Umverteilung ist stark, aber junge Familien verlieren

Das unterste Fünftel der Bevölkerung in Österreich bekommt fünf Prozent der Einkommen, das oberste Fünftel bekommt 44 Prozent. Dieses Bild ergibt sich, wenn man keinerlei Umverteilung, sondern nur die "Markteinkommen" berücksichtigt. Nach der Umverteilung über Steuern, Sozialbeiträgen und öffentlichen Geld- und Sachleistungen spricht das Wifo von den "Sekundäreinkommen". Von diesem bekommt das unterste Fünftel 13 Prozent, das oberste Fünftel 31 Prozent.

Die Analyse bezieht sch auf das Jahr 2019. Neun Wissenschafter des Wifo haben sich die Entwicklung von 2005 bis 2019 angesehen. Dadurch fallen die Krisen seite 2020 und die Maßnahmen dagegen weg. Die Studie zeigt aber strukturelle Themen auf. Ergebnis: Österreich habe eine "starke, effektive und stabile Umverteilung", sagte die Wifo-Ökonomin Silvia Rocha-Akis. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erklärte, dass Österreich auch im internationalen Vergleich eine geringe Ungleichheit habe. Jedoch sei die Situation vor der Umverteilung "nicht so toll".

Ohne Berücksichtigung der gesetzlichen Bruttopensionen finanzierte die obere Hälfte der Ein­kommensverteilung die Umverteilung, von der die untere Hälfte profitierte. Einschließlich der Pensionen ergab sich für die meisten Einkommensgruppen ein positiver Saldo, nur die oberen 20 Prozent waren im Durchschnitt Nettozahler, insbesondere die obersten 10 Prozent.

Eine problematische Entwicklung sehen die Studienautoren bei jüngeren Familien. Von den Haushalten mit Hauptverdienenden bis 35 Jahre und Kindern waren 2005 noch 46 Prozent der Personen im unteren Drittel der Primäreinkommensverteilung, 2010 betrug der Anteil 58 Prozent, dieser blieb bis 2019 nahezu unverändert. Der Anteil im oberen Einkom­mensdrittel hatte sich sukzessive von 19 Prozent (2005) auf 7 Prozent (2019) verringert. Das dürfte da­mit zusammenhängen, dass sich die realen Primäreinkommen für diese Gruppe besonders schwach entwickelt haben, sagte Rocha-Akis. Grundsätzlich lasse sich die Tendenz erkennen, dass die Bevölkerung in Haushalten mit Haupt­verdienenden unter 45 Jahren (mit und ohne Kinder) immer häufiger im unteren Drittel der Pri­märeinkommensverteilung zu finden sei.

Die Gründe dafür sollten Thema einer eigenen Analyse sein. Felbermayr und Rocha-Akis gaben aber als wahrscheinliche Ursachen tzum Beispiel die Finanzkrise 2008/09, prekäre Arbeitsverhältnisse und das Thema Migration an. Auch die Tatsache, dass über viele Jahre Familien- und Sozialleistungen nicht indexiert wurden, spielt eine Rolle.

Gefördert wurde die Studie von Bundeskanzleramt, Sozialministerium und Nationalbank. Sozialminister Johannes Rauch sagte: "Diese umfassende Studie verdeutlicht, wie wichtig sozialpolitische Maßnahmen für Chancen­gleichheit in unserer Gesellschaft sind. Durch die staatliche Umverteilung reduzieren wir die Ar­mut in unserer Gesellschaft nachhaltig, wir bieten Kindern eine Perspektive, jenseits ihrer sozia­len Herkunft. Doch gerade jetzt ist diese Studie ein Arbeitsauftrag, die Schwächsten in unserer Gesellschaft nicht zu vergessen. Die automatische Valorisierung der Sozialleistungen ist ein Bei­spiel für die zahlreichen Maßnahmen der Regierung, die jenen helfen, die es dringend brau­chen."

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens