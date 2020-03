Fahrzeuglogistiker Hödlmayr kauft in Wien zu

Das Schwertberger Autologistik-Unternehmen Hödlmayr übernimmt das Unternehmen AMZ aus Wien-Semmering zu 100 Prozent. Das wurde heute, Montag, per Aussendung bekannt gegeben. AMZ war bisher als Teil der ASV-Gruppe für Fahrzeugüberstellungen, Lagerung und Fahrzeugaufbereitung für Leasingkunden und Unternehmen mit großen Fahrzeugflotten zuständig. Hödlmayr wird diese Leistungen fortführen und AMZ unter der neuen Marke City Car Logistics Vienna weiterentwickeln.

Die Übernahme sei eine gute Gelegenheit, die Leistungen im Großraum Wien anzubieten, sagt Hödlmayr-Geschäftsführer Andreas Sundl. Das Angebot soll aber an die künftigen Mobilitätsbedürfnisse einer Großstadt angepasst werden. So soll in Ladeinfrastruktur für Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien investiert und ein Angebot für Carsharing-Anbieter geschnürt werden.

1,75 Millionen Fahrzeuge transportiert Hödlmayr pro Jahr auf Straße und Schiene in Europa.