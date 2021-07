Fahrzeughersteller Schwarzmüller erwartet für 2021 Rekordumsatz

Man gehe heuer von einem Gesamtumsatz von 400 Millionen Euro aus, was nicht nur ein Plus von zehn Prozent zu 2020, sondern zugleich auch einen Rekordwert bedeuten würde, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.Freinberg. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden 5.348 Fahrzeuge gebaut. Die Auftragseingänge seien sogar deutlich über Plan. Staatliche Investitionsförderungen für neue Anhänger hätten den Kaufwillen weiter angetrieben, berichtete Schwarzmüller-CEO Roland Hartwig. Materialknappheit bei Stahl und Elektronikkomponenten lasse eine höhere Auslastung aber derzeit nicht zu.

Die Schwarzmüller-Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der größten europäischen Komplettanbieter für gezogene Nutzfahrzeuge. Sie betreibt drei Produktionswerke - in Freinberg, in Zebrak in Tschechien und in Dunaharaszti bei Budapest - und ist überwiegend in Zentral-, Südost- und Osteuropa präsent. 2020 hat der Fahrzeugbauer die Hüffermann Transportsysteme GmbH in Neustadt/Dosse (Deutschland) übernommen.