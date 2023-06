Fahrradbranche: Nach Corona-Engpass sind die Lager der Händler voll

Mehr als 500.000 Fahrräder wurden im vergangenen Jahr in Österreich verkauft, die Hälfte davon war elektrisch betrieben.

Es läuft rund in der Radbranche: 506.159 Räder und damit mehr als doppelt so viele wie Pkw wurden 2022 in Österreich verkauft. Und trotz vollen Lagern nach dem Corona-Engpass ist die Branche optimistisch, zeigt ein OÖN-Rundruf. Das Fahrrad ist nicht nur ein beliebtes Verkehrs-, Freizeit- und Transportmittel, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor. Darauf verweist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) anlässlich des heutigen Weltfahrradtags.