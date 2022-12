Fahrradboten und Essenzusteller erhalten um 8,6 Prozent mehr Lohn

Ab 2023 erhöhen sich die Löhne in der Branche um 8,6 Prozent, teilte die Gewerkschaft vida am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bei einer 40-Stunden-Woche beläuft sich das Bruttomindestgehalt für Fahrradzusteller künftig auf 1.730 Euro. Bei gefahrenen rund 1.500 Kilometern kommen dazu noch 360 Euro im Monat an Kilometergeld plus Zulagen.

"Die Verhandlungen wurden auf Basis einer rollierenden Inflation in Höhe von 7,5 Prozent geführt. Als Maßnahme gegen die explodierende Teuerung konnte somit eine Reallohnerhöhung in Höhe von 1,1 Prozent für die Beschäftigten erreicht werden", kommentierte vida-KV-Verhandler Markus Petritsch, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße, das Ergebnis.

In der Branche arbeiten österreichweit rund 4.500 Fahrradbotinnen und Fahrradboten, 60 Prozent davon als freie Dienstnehmer. "Ziel der vida ist es, die Scheinselbstständigkeit zu bekämpfen und weitere FahrradbotInnen unter den Schutzschirm des Kollektivvertrags zu bringen", so Petritsch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper