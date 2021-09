Ort und Botschaft wurden nicht dem Zufall überlassen: In Sankt Corona am Wechsel im Südosten Niederösterreichs gab Intersport-Österreich-Geschäftsführer Thorsten Schmitz kürzlich Einblicke in die wirtschaftliche Lage des Welser Sportartikelhändlers. Für das heurige Geschäftsjahr, das am 30. September endet, erwartet das Unternehmen zwar ähnliche Erlöse wie im vergangenen Jahr (560 Millionen Euro) – allerdings unter geänderten Rahmenbedingungen.