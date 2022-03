Fachkräftemangel: Oberösterreich stockt Budget erneut auf 

247 Millionen Euro waren es 2020, 340 Millionen Euro im Vorjahr, und heuer seien 350 Millionen Euro für den „Pakt für Arbeit und Qualifizierung“ vorgesehen, sagten Landeshauptmann Thomas Stelzer, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch. Von dem Geld, das Land, AMS und das Sozialministeriumservice Oberösterreich zur Verfügung stellen, sollen vor allem jene Menschen profitieren, die es auf dem Arbeitsmarkt schwer haben. Dazu zählten die Politiker und der Arbeitsmarktexperte Jugendliche, Frauen, ältere Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen mit Migrationshintergrund. In Summe würden 100.000 Menschen von dem Pakt profitieren.

Dass im Vergleich zu den beiden vergangenen Jahren erneut beim Budget aufgestockt wurde, begründeten Stelzer, Achleitner und Straßer mit der „äußerst dynamischen“ Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Obwohl Vollbeschäftigung (682.000 Beschäftigte) herrsche, seien 29.000 Arbeitslose und 32.000 offene Stellen Wermutstropfen. Zudem gebe es noch 9070 Langzeitarbeitslose. Bei diesen gehe die Tendenz zwar nach unten, man sei aber noch ein Stück weit vom Vorkrisenniveau entfernt. 2019 waren es 8500 Langzeitarbeitslose in Oberösterreich.

Straßer sagte, der Trend auf dem Arbeitsmarkt gehe in die richtige Richtung. Sorgenfalten bereite ihm aber der Anstieg der Kurzarbeit in vielen Betrieben wegen Problemen in den globalen Lieferketten. Derzeit hätten 5000 Betriebe mit 30.000 Beschäftigten vorübergehend Kurzarbeit angemeldet. Hoffnung, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen, verspricht sich der AMS-Landeschef auch von der so genannten „Arbeitserprobung“, bei der Betriebe und Arbeitssuchende drei Tage Zeit haben, um einander kennenzulernen. Im Vorjahr gab es in Oberösterreich 3850 Arbeitserprobungen, bei einer Erfolgsquote von 58 Prozent.