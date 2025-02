Fachkräftemangel in der Forschung: "Junge Talente suchen keinen Job, sondern eine Aufgabe"

Die demografische Entwicklung und der drohende Fachkräftemangel werden alle Wirtschaftssektoren betreffen, so auch die Forschung und Entwicklung. In Oberösterreich sind aktuell rund 15.000 Personen in diesem Bereich beschäftigt. Elf Prozent der Mitarbeiter forschen in den Hochschulen und bei öffentlichen Stellen, 89 Prozent sind im Unternehmenssektor tätig. Bis zum Jahr 2030 werden laut Erhebungen rund 1700 Naturwissenschafter, Mathematiker, Ingenieure und Informationstechniker fehlen.

Die Personalsuche läuft daher auch in diesem Bereich auf Hochtouren: Vor allem international wird nach Talenten gefischt. Damit die dann auch in Oberösterreich Wurzeln schlagen, gibt es zahlreiche Projekte vom Forschungsnetzwerk "Upper Austrian Innovation Network" (UAR). Das Land Oberösterreich unterstützt die Initiative mit einer halben Million Euro.

Das Forschungsnetzwerk ist Teil der vor 25 Jahren gegründeten Upper Austrian Research GmbH, sie ist eine Gesellschaft des Landes Oberösterreich. Insgesamt 16 Forschungseinrichtungen gehören dazu, zehn davon sind Beteiligungsgesellschaften. In ihnen wickelten rund 1100 Mitarbeiter (40 Prozent davon mit internationalem Hintergrund) im Vorjahr 1200 Projekte mit einer Betriebsleistung von 147 Millionen Euro ab.

Projekte ausgezeichnet

Die Forschungseinrichtungen bemühen sich intensiv darum, neue Mitarbeiter zu finden und bestehende zu halten. Drei solcher Projekte wurden von einer Jury ausgezeichnet und mit 10.000 Euro Preisgeld prämiert, das als Startkapital für weitere Maßnahmen dienen soll.

Unter den Preisträgern befindet sich auch das Linzer Kompetenzzentrum Holz - Wood K mit seiner Initiative "Wood4all". Hier wird besonderer Wert auf die Frauenförderung gelegt. Durch die Förderung wird Dissertantin Elisabeth Billich ein Forschungsaufenthalt im kanadischen Toronto ermöglicht. Die Naturwissenschafterin forscht zu biobasierten Harzen, die etwa als Klebstoff in der Möbelherstellung verwendet werden. Sie sollen bisher fossile Rohstoffe ersetzen.

V.l.: Wilfried Enzenhofer (Upper Austrian Research), Bettina Kern (KERN engineering careers), Elisabeth Billich von Wood K plus und Landesrat Markus Achleitner. Bild: Land OÖ/Spenlingwimmer

Auch das Software Competence Center Hagenberg wurde ausgezeichnet: Ein Team von Freiwilligen organisiert verschiedene Aktivitäten für das internationale Forschungsteam, das sich aus 25 Nationen zusammensetzt. Das soziale Gefüge soll dabei helfen, ausländische Kollegen auch außerhalb des Arbeitsplatzes besser in Oberösterreich zu integrieren.

Im Wettbewerb mit der Industrie

"Junge Talente suchen keinen Job, sondern eine Aufgabe", sagt Bettina Kern, Geschäftsführerin des Personalberaters und -entwicklers Kern Engineering in Linz. Die Zahl am Gehaltszettel sei nicht mehr das entscheidende Argument: Eine sinnstiftende Tätigkeit sowie die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben würden an Bedeutung gewinnen.

Hier stehe man auch im Wettbewerb mit heimischen Industrieunternehmen, sagt Wilfried Enzenhofer, Geschäftsführer von Upper Austrian Research. Durch die enge Kooperation - die Forschungseinrichtungen arbeiten mit den Betrieben zusammen - gebe es aber ein gutes Einvernehmen. Wenn ein Forscher wechselt, bleibe man weiter im Austausch. Ziel sei es aber, die Mitarbeiter zu halten.

Warum Forschung für Oberösterreich so wichtig ist? "Unsere Innovationskraft entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts", sagt Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner (VP). "Wir müssen in der Produktion um das besser sein, was wir teurer sind." Oberösterreich konnte die Forschungsquote - das Verhältnis der Ausgaben für Forschung und Entwicklung zum Bruttoregionalprodukt - zuletzt auf 3,6 Prozent steigern und liegt damit im Bundesländervergleich auf dem dritten Platz.

