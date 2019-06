Facebooks geplantes Welt-Geld stößt in Finanzkreisen auf viel Skepsis

Ausgerechnet Facebook! So werden viele über die Pläne des US-Konzerns denken, der sich mit einer eigenen Währung in der Finanzwelt etablieren will. Ausgerechnet jenes Unternehmen, das in den vergangenen Jahren von einem Datenschutz-Skandal in den nächsten taumelte, will jetzt auch noch Zugriff auf unser Geldbörserl.

Warum nicht? So denken jene, die in der digitalen Welt zuhause sind und dort auch mit digitalem Geld zahlen wollen. Schließlich ist Facebook mit seinen Plänen nicht allein. Mit dabei sind etwa die Finanzdienstleister Mastercard und Visa oder der Online-Bezahldienst PayPal. Auch Vodafone und eBay, die Reise-Buchungsplattform Booking.com sowie der Musikstreaming-Dienst Spotify.

Die neue Währung hat nach Expertensicht das Potenzial, das traditionelle Finanzsystem auf den Kopf zu stellen, sagen Experten. Dies auch deshalb, weil diese Währung zwar wie Bitcoin auf die Blockchain-Technik zurückgreift, aber ungleich geringere Kursschwankungen haben soll, weil sie eng mit einem Währungskorb wie Dollar, Euro oder Yen gebunden werden soll (siehe auch Technik-Seite in der Wochenend-Beilage).

"Als Bedrohung sehen wir diese Pläne nicht", sagt Stefan Sandberger, im Vorstand der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich unter anderem für IT zuständig. Solange die Facebook-Libra dazu genutzt werde, Geld innerhalb dieses Systems hin und her zu tauschen, könne er damit leben. Sollte daraus aber eine Art Parallel-Währung werden, die auch in der analogen Welt als Zahlungsmittel verwendet wird, dann sieht er die Notenbank in der Pflicht. "Die müssen dann reagieren", sagt Sandberger.

Ansatzweise geschah das gestern. Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, warnte vor den Risiken auch bei eher stabilen Kryptowährungen, "Stablecoins" genannt. Diese könnten mit Gefahren für die Verbraucher verbunden sein. "Insbesondere gibt es die Frage, wie der Wert von Stablecoins garantiert werden kann", so Weidmann laut Redetext.

Auch für die Finanzbranche selbst drohten durch solche Cyberdevisen Gefahren. "Sie könnten das Einlagengeschäft der Banken und ihre Geschäftsmodelle untergraben." Letztlich sei eine Form weltweiter Regulierung erforderlich, so der Präsident der Deutschen Bundesbank.

Das sieht auch Sandberger so: "Es muss jemanden geben, der dieses System überwacht." Bei der Facebook-Währung wäre das in einem ersten Schritt die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma). Denn die Libra soll in Form eines Vereins ihren Sitz in Genf haben.

Derzeit sind noch viele Fragen offen. Wie gewährleisten die Libra-Partner den Datenschutz? Wie soll der Schutz vor Geldwäsche aussehen? Tatsache ist, dass die Finanzwelt die Pläne Facebooks nicht auf die leichte Schulter nehmen soll – und es auch nicht tut. Es sieht so aus, als warteten Notenbanken und Aufsichtsbehörden darauf, dass Facebook mehr auf den Tisch legt als ambitionierte Träume.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at