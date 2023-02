Blaues Häkchen künftig nur noch gegen Bezahlung

Der Facebook-Mutterkonzern Meta führt einen kostenpflichtigen Abonnementdienst ein, mit dem Nutzerinnen und Nutzer unter anderem ihre Konten verifizieren lassen können. Das Bezahlmodell starte in dieser Woche in Australien und Neuseeland, teilte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Sonntag mit. Andere Länder würden bald folgen.

Bis zu 15 Dollar im Monat

Der blaue Haken dient als Nachweis dafür, dass das verifizierte Profil tatsächlich von der angegebenen Person betrieben wird. Kostenpunkt für Meta Verified sind 11,99 Dollar (11,20 Euro) pro Monat, sofern das Abo über die Website gebucht wird. Bei Kauf über Apple-Geräte werden hingegen 14,99 Dollar fällig. "Bei dieser neuen Funktion geht es darum, die Authentizität und Sicherheit unserer Dienste zu erhöhen", schrieb Zuckerberg in der Erklärung, die er auf seinem Facebook-Konto veröffentlichte. Für Konten auf Facebook und Instagram, die bereits verifiziert sind, werde es keine Änderungen geben.

Facebook verspricht Nutzerinnen und Nutzern mit einem Abonnement exklusive Vorteile: Neben dem üblichen Erhalt des blauen Verifikationshakens, wirbt der Konzern etwa mit mehr Sichtbarkeit und Reichweite von Accounts, direktem Zugang zu Kundenbetreuung, sowie zusätzlichem Schutz vor Nachahmer-Profilen. Den Dienst sollten nur Nutzerinnen und Nutzer, die über 18 Jahre alt sind, abonnieren können. Für Unternehmen sei er zunächst nicht verfügbar.

Vorbild: Elon Musks Twitter

Der Meta-Konzern musste im vergangenen Quartal - wie berichtet - einen Umsatzrückgang von vier Prozent hinnehmen, bedingt durch sinkende Werbeeinnahmen und Konkurrenz durch den Onlinedienst TikTok. Meta ist nicht der einzige Konzern, der deshalb stärker auf Erlöse durch kostenpflichtige Abos zu setzen scheint: Zuckerbergs Mitbewerber Elon Musk hatte kürzlich ein Abo-Modell für den von ihm erworbenen Kurzbotschaftendienst Twitter eingeführt. Twitter Blue, das die Verifizierung der Echtheit des Nutzerkontos beinhaltet, kostet zwischen acht und elf Dollar pro Monat.

Was halten Sie von dem neuen Bezahlmodell? Würden Sie für eine Verifizierung Ihres Facebook- oder Instagram-Profils zahlen? Lassen Sie uns Ihre Meinung gerne in den Kommentaren wissen.

