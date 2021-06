Facebook muss Millionenbuße in Österreich zahlen

Facebook habe die Fehler eingeräumt und die Strafe akzeptiert, gab die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gestern, Montag, bekannt.

Der Zusammenschluss von Facebook und Giphy im Mai 2020 hätte gemeldet werden müssen, so die BWB. Grund dafür ist die 2018 eingeführte Transaktionswertschwelle. Demnach muss eine Übernahme in Österreich nicht nur dann gemeldet werden, wenn im Land ein bestimmter Mindestumsatz erzielt wird, sondern auch dann, wenn der Wert der Übernahme 200 Millionen Euro überschreitet und wenn das Unternehmen "in erheblichem Umfang" im Inland tätig ist. Dies sei bei Giphy der Fall gewesen, so die BWB.