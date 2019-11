FACC wartet auf das schriftliche Urteil

Noch im Gerichtssaal haben die Anwälte des Flugzeugteile-Bauers FACC im Schadenersatz-Verfahren gegen ihren früheren Vorstandschef Walter Stephan Berufung angekündigt. Die Ankündigung eines Rechtsmittels war eine Pflichtübung. Diese führt vorerst einmal dazu, dass der Richter die Urteilsbegründung auch schriftlich ausführlich erläutern muss.

Erst nach Erhalt dieses Schriftstücks und der Prüfung werde das Unternehmen entscheiden, ob ein Rechtsmittel eingelegt werde, bestätigt Unternehmenssprecher Andreas Perotti. Dabei würden ausdrücklich alle Optionen geprüft.

Damit lässt sich das Unternehmen offen, ob es den Rechtsstreit schon nach der ersten Instanz beendet. Denn bisher konnte man nicht anders, als zu klagen, hieß es aus dem Unternehmen immer. Der nachfolgende Vorstand musste versuchen, den Schaden nach dem Falschen-Geschäftsführer-Trick möglichst wiedergutzumachen.

Dazu gehörte die Schadenersatzklage gegen den langjährigen Unternehmenslenker Walter Stephan genauso wie gegen die Finanzchefin Minfen Gu. Diese wird wegen des Wohnsitzes der Beklagten in Deutschland geführt. Eine Entscheidung ist noch nicht absehbar.

Allerdings hat der Richter in der mündlichen Urteilsbegründung klar die Ressortzuständigkeit herausgearbeitet. Das mangelnde interne Kontrollsystem falle nur abgeschwächt in die dem Vorsitzenden zukommende Gesamtverantwortung. Es bleibt spannend, ob das das Zivilgericht in Deutschland ähnlich beurteilen wird. Stephans Nachfolger Robert Machtlinger dürfte dieser Tage zwei Seelen in seiner Brust haben, denn er war zum Zeitpunkt der leichtsinnigen Überweisungen bereits Vorstand. Folgte man dem Argument der Gesamtverantwortung aller Organe, träfe das auch ihn.

Die Anwälte von Walter Stephan sind nach der ersten Runde sehr zuversichtlich, dass das Urteil in den Folgeinstanzen halten wird. "Wir sehen unsere Rechtsposition bestätigt", sagt Gerald Otto.

Auch angesichts der Kritik an den jetzt schon hohen Kosten des Verfahrens hat das Unternehmen jetzt eine Tür Richtung Beendigung aufgemacht. Allein die Gerichtskosten belaufen sich laut Tarifordnung für einen zehnstündigen Verfahrenstag (bisher waren es 13) auf 50.000 Euro. Spekuliert wird, dass die tatsächlichen Kosten beim Doppelten liegen könnten. 3,7 Millionen Euro hat die Aufarbeitung laut Auskunft bei der jüngsten Hauptversammlung darüber hinaus gekostet.

Allerdings könnte die FACC ein positives Urteil gegenüber der Versicherung brauchen: Die sollte bei Vergehen von Führungskräften zahlen. Wird diesen aber nichts nachgewiesen, gibt es womöglich keinen Versicherungsfall. Was den Schaden freilich nicht erhöhen würde, denn ausgebucht sind die Millionen längst.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at