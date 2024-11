FACC verdiente in drei Quartalen deutlich besser

Der Umsatz legte um ein Viertel auf 642,6 Mio. Euro zu, der Betriebsgewinn (EBIT) vervierfachte sich gegenüber der Vorjahresperiode auf 21,8 Mio. Euro. Den Ausblick für das Gesamtjahr korrigierte das Unternehmen geringfügig nach oben, das Umsatzwachstum soll nun zwischen 10 und 20 Prozent liegen.

Im vierten Quartal 2024 will sich FACC auf Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung konzentrieren, denn stark gestiegene Standortkosten in Europa allgemein und in Österreich im Speziellen würden auf das Ergebnis drücken, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung am Mittwoch. Ab 2025 soll das Vorhaben Früchte tragen und zu einer schrittweisen Erhöhung der Ertragskraft führen.

Außerdem will man die Bestände reduzieren und so ebenfalls ab 2025 den operativen Cashflow verbessern.

Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand mit einem etwas höheren Umsatzwachstum zwischen 10 und 20 Prozent und einem positiven operativen Ergebnis (EBIT-Marge) von 3 bis 4 Prozent.

