FACC nimmt jede Woche 15 bis 30 Mitarbeiter auf

Die Zuversicht ist zurück im Management beim Flugzeugzulieferer FACC. Konzernchef Robert Machtlinger sagte am Mittwoch bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse in einer Pressekonferenz in Wien: "Das Reisebedürfnis entwickelt sich weltweit extrem gut, ist auf einem sehr hohen Niveau und wird auch weiterhin wachsen", sagte Vorstandsvorsitzender Robert Machtlinger .