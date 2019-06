FACC: Neues Werk für Leichtbaukomponenten in Kroatien

Der Innviertler Flugzeugzulieferer FACC mit Sitz in Ried/Innkreis errichtet in der Nähe der kroatischen Hauptstadt Zagreb eine neue Produktionsstätte für Leichtbaukomponenten in Passagierkabinen. Das gab der Konzern am Montag in einer Aussendung bekannt.

FACC investiert rund 30 Millionen Euro in das Projekt. In der Aussendung wird das Werk als „weiterer wichtiger Schritt in der Globalisierungsstrategie“ bezeichnet. Der Baubeginn für die 12.200 Quadratmeter große Anlage sei noch für heuer geplant. Im März 2021 soll sie ihre Produktion aufnehmen. 600 Mitarbeiter sollen dort tätig sein.

FACC profitiere vom starken Wachstum der Luftfahrindustrie, so Vorstandschef Robert Machtlinger. In Übereinstimmung mit der Marktentwicklung würden die Fertigungskapazitäten nun deutlich ausgeweitet werden.