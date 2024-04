FACC mit neuem Finanzchef

Der Innviertler Luftfahrtzulieferer FACC ist bei der Suche nach einem neuen Finanzchef fündig geworden. Florian Heindl tritt am 1. Mai 2024 die Nachfolge von Ales Starek an. Der Posten war seit Ende 2023 vakant. Der 41-Jährige hat bereits von 2016 bis 2022 für den börsenotierten Konzern gearbeitet, er war für den Bereich Treasury und Investor Relations zuständig. Nun kehrt er zum Unternehmen zurück. Er hat Wirtschaftswissenschaften an der JKU studiert und bringt Erfahrung im Finanzsektor mit.

Damit umfasst der Vorstand demnächst wieder vier Positionen: Neben Vorstandschef Robert Machtlinger sind dies Andreas Ockel (Produktion und Einkauf) sowie Zhen Pang (Risikomanagement und IT).

