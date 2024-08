FACC machte im ersten Halbjahr deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Seit Jahresbeginn habe man 265 Leute eingestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in der Früh mit. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 wurde bestätigt.

FACC profitiere überproportional vom stabilen Wachstum der internationalen Luftfahrtindustrie, heißt es in der Mitteilung. "Insbesondere bei Kurzstrecken- und Geschäftsreiseflugzeugen ist der Bedarf derzeit enorm", so FACC-Chef Robert Machtlinger. Das Wachstum der Branche werde sich durch die Nachfrage nach emissionsärmeren Flugzeugen und durch ein höheres Passagieraufkommen in den nächsten Jahren verstärken. "Bis 2043 besteht am internationalen Markt ein Bedarf an über 42.000 neuen Passagierflugzeugen", glaubt Machtlinger.

Ausbau in Kroatien abgeschlossen

Die Oberösterreicher haben im ersten Halbjahr den Ausbau des Werks im kroatischen Jakovlje abgeschlossen und damit dort die Fertigungsfläche verdreifacht. Beklagt wird ein überproportionaler Anstieg der Personal- und Lohnnebenkosten in Österreich im vergleich zu den internationalen Mitbewerbern.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bleibt unverändert: Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet man ein Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent sowie eine Steigerung der Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr.

