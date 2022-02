FACC im Steigflug: Mehr als 200 Mitarbeiter gesucht

In der Luftfahrtindustrie zeichnet sich nach dem wirtschaftlichen Sinkflug während der Pandemie wieder eine Erholung ab. Davon profitiert auch der Innviertler Zulieferer FACC. Heuer will der Konzern bis zu 250 Mitarbeiter einstellen und in den nächsten fünf Jahren 150 Millionen Euro in Forschung, Entwicklung, neue Produktionsanlagen und neue Projekte investieren.

Die Luftfahrtbranche hat schwierige Jahre hinter sich. FACC hat rund 700 Mitarbeiter gekündigt und sich auf eine schlechtere Auftragslage eingestellt. Jetzt haben sich die Vorzeichen aber wieder geändert. „Die Luftfahrtindustrie erholt sich wieder nachhaltig, vor allem in den USA. Aber auch Europa wächst wieder“, sagt FACC-Vorstandschef Robert Machtlinger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die Omikron-Welle werde dabei eher als Delle betrachtet. In China sei zumindest der Inlandsflugverkehr wieder am Wachsen.

Im Vorjahr seien bei den beiden großen Flugzeugherstellern Boeing und Airbus fast 1000 Flugzeuge geordert worden. „Damit ist auch der Bedarf an unseren Produkten wieder deutlich gestiegen. Das wird sich in einem merklichen Wachstum beim Umsatz spiegeln“, sagt Machtlinger. Konkrete Zahlen darf er aus börsenrechtlichen Gründen noch nicht nennen.

Glücksfall Airbus

Auch der Ausblick für 2023 sei positiv. Vor allem der Bedarf an kleineren Flugzeugen liege bereits wieder auf dem Niveau der Zeit vor Covid-19. Vor allem Airbus wächst gewaltig, und hier wiederum der Flugzeugtyp A220 mit einer Größenordnung von bis zu 240 Sitzplätzen. Wie berichtet, fertigt FACC nicht nur Seiten- und Höhenruder dieses Flugzeugtyps, sondern wurde auch mit der Produktion der Leitwerkkomponenten beauftragt. Da dies einen großen Teil des FACC-Umsatzes ausmache, profitierten die Innviertler besonders von der gestiegenen Nachfrage.

Daher habe man auch den ursprünglichen Plan für die nächsten fünf Jahre revidiert und eine Investitionsoffensive eingeleitet, sagt Machtlinger. In den kommenden fünf Jahren werden 150 Millionen Euro investiert. Es geht nicht nur um neue Fertigungsanlagen, sondern vor allem um Innovationen: etwa wiederverwertbares Material für die Flugzeuge. FACC forscht an neuen Leichtbaumaterialien, die widerstandsfähig sind und helfen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Leute kehren zurück

Aber nicht nur die Nachfrage nach größeren Flugzeugen nimmt zu, auch bei den Business-Jets habe der Markt seit August 2021 kräftig angezogen. Hersteller Bombardier zählt zu den wichtigen Abnehmern von FACC-Komponenten. Um Aufträge im Wert von einer Milliarde Euro abzuarbeiten, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden, braucht FACC nun aber wieder mehr Mitarbeiter. 40 habe man bereits eingestellt, sagt Machtlinger. Bis zu 200 werde man in Produktion, Forschung und Supply Chain Management noch benötigen. „Wir führen auch mit ehemaligen Beschäftigten Gespräche und wollen diese wieder zurückholen“, sagt der FACC-Chef.